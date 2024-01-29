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В Свердловской области РФ масштабный пожар на складе (видео)

Свердловская область, Россия, Понедельник 29 января 2024 08:23
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В Свердловской области РФ масштабный пожар на складе (видео) Фото: в Свердловской области РФ масштабный пожар на складе (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

В городе Арамиле Свердловской области России произошел пожар в понедельник ночью, 29 января. Там загорелось производственно-складское помещение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщают российские СМИ, пожар произошел пожар на площади 800 кв. м.

Отмечается, что тушение осложнялось сильной задымленностью. Пожарные эвакуировали семь человек.

Атаки дронов и взрывы в России

Напомним, в ночь на 21 января вспыхнул мощный пожар в Ленинградской области, а именно в порту поселка Усть-Луга. По данным источников РБК-Украина, это была спецоперация СБУ.

По цели точно отработали беспилотники СБУ, после чего огонь охватил нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл". Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и войскам РФ.

Также мощный взрыв прогремел в Ленинградской области 26 января.

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