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В Воронеже тревожно. Недалеко от авиасвода был слышен взрыв

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Россия, Пятница 07 апреля 2023 19:35
В Воронеже тревожно. Недалеко от авиасвода был слышен взрыв Фото: неподалеку от авиавзвода Воронежа был слышен взрыв (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В пятницу, 7 апреля, жители российского города Воронеж слышали громкий звук, похожий на взрыв, недалеко от авиационного завода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По словам очевидцев, в небе над городом был виден белый след, резко менявший угол в сторону земли.

Заметим, воронежский авиасвод собирает леток для Министерства обороны РФ. Кроме этого, он обслуживает так называемый "самолет судного дня", которым пользуется российский диктатор Владимир Путнин.

Ранее мы писали о том, что россияне выводят свою военную технику с севера Крыма.

Также напомним, что Россия планирует переправить часть своих военных из Беларуси на восток Украины.

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Воронеж Взрыв Война России против Украины
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