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В центре Киева завтра ограничат дорожное движение

Фото: в центре Киева 2 декабря перекроют дорожное движение (facebook.com/kyivpatrol)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве завтра, 2 декабря, частично перекроют дорожное движение, в частности для транспорта. Такие ограничения будут введены в центре столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Управления государственной охраны Украины (УГО).

Отмечается, что в понедельник в Киеве "будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города".

Такие ограничения связаны с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.

"Просим учесть указанную информацию при перемещении по городу", - говорится в обращении Управлении госохраны.

В органе напомнили, что находящимся в Украине с официальными или рабочими визитами главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций обеспечивается государственная охрана УГО.

Это происходит в соответствии с законом "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и положением о Государственном Протоколе и Церемониале Украины, утвержденным указом президента от 22 августа 2002 года № 746/2002.

Военнослужащие УГО совместно с подразделениями Нацполиции имеют право временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на улицах и дорогах при проезде автомобильным транспортом глав иностранных государств, правительств, парламентов, руководителей международных межправительственных организаций и иностранных делегаций в это время.

Кроме того, добавили в УГО, согласно законодательству правоохранители также могут "не допускать граждан на отдельные участки местности и объекты, требовать от них оставаться на определенных местах или оставить их".

Напомним, что 1 декабря в центре Киева также ограничивали дорожное движение.

Также сообщалось, что в воскресенье в столицу Украины прибыл с официальным визитом президент Европейского совета Антониу Кошта. Вместе с ним приехали также высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и комиссар по расширению Марта Кос.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский уже беседовал с президентом Евросовета. И они дали совместную пресс-конференцию.

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