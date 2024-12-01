В центре Киева завтра ограничат дорожное движение

Отмечается, что в понедельник в Киеве "будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города".

Такие ограничения связаны с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.

"Просим учесть указанную информацию при перемещении по городу", - говорится в обращении Управлении госохраны.

В органе напомнили, что находящимся в Украине с официальными или рабочими визитами главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций обеспечивается государственная охрана УГО.

Это происходит в соответствии с законом "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и положением о Государственном Протоколе и Церемониале Украины, утвержденным указом президента от 22 августа 2002 года № 746/2002.

Военнослужащие УГО совместно с подразделениями Нацполиции имеют право временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на улицах и дорогах при проезде автомобильным транспортом глав иностранных государств, правительств, парламентов, руководителей международных межправительственных организаций и иностранных делегаций в это время.

Кроме того, добавили в УГО, согласно законодательству правоохранители также могут "не допускать граждан на отдельные участки местности и объекты, требовать от них оставаться на определенных местах или оставить их".