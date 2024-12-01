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Зеленский встретился с новым президентом Евросовета и представителями Еврокомиссии

Киев, Воскресенье 01 декабря 2024 15:30
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Зеленский встретился с новым президентом Евросовета и представителями Еврокомиссии Фото: Владимир Зеленский и Антониу Кошта (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с новым президентом Евросовета и представителями Еврокомиссии. Европейские чиновники прибыли в Украину в свой первый день на должностях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

Зеленский встретился с президентом Европейского совета Антониу Кошту. По словам главы государства, они обсудили видение европейских и глобальных дел - существующие проблемы и перспективы.

Фото: Зеленский встретился с Ценой (facebook.com/zelenskyy.official)

"Такое символическое начало работы отражает главные приоритеты для всех нас в Европе. Мир - это фундамент, и мы будем делать все и дальше, чтобы как можно быстрее закончить эту войну, развязанную Россией не только против Украины, но и против объединенной Европы, закончить эту войну справедливо и усилить нашу Европу - институты Евросоюза и политику поддержки каждой европейской страны", - отметил Зеленский.

Также президент Украины провел переговоры с новой верховной представительницей иностранных дел и политики безопасности ЕС Каей Каллас.

Главной темой переговоров были потребности в системах ПВО.

"Координируем наши усилия ради нужных общих результатов", - добавил Зеленский.

Визит руководства ЕС в Киев

Сегодня, 1 декабря, новое руководство Евросовета и Еврокомиссии начало работу. В первый рабочий день представители европейских институций прибыли в Украину.

В Киев с визитом приехали президент Европейского совета Антониу Кошта, главная дипломат ЕС Кая Каллас и еврокомиссар по расширению Марта Кос.

Высокопоставленные чиновники ЕС возле Стены памяти в Киеве почтили память погибших за Украину.

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