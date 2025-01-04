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В центре Киева завершили разбор завалов после удара "Шахедов" трое суток назад

Киев, Суббота 04 января 2025 00:03
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В центре Киева завершили разбор завалов после удара "Шахедов" трое суток назад Фото: ликвидация последствий дронового удара по центру Киева в новогоднюю ночь (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владимир Костырин

После российской атаки на Киев с применением ударных беспилотников типа "Шахед", совершенную в новогоднюю ночь 1 января, разбор завалов уже завершен. Работы по ликвидации последствий обстрела в центре столицы продолжались в течение трех суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

"В Киеве спасатели завершили разбор завалов жилого дома в Печерском районе, произошедших в результате атаки россиян 1 января", - передали чрезвычайники.

В ГСЧС добавили, что в результате того воздушного удара со стороны росармии в центре столицы Украины погибли два человека, еще четыре - пострадали. Кроме того, чрезвычайники спасли 4 граждан.

"В течение трех суток на месте работали спасатели ГСЧС, коммунальные службы, волонтеры. В ходе работ сняли и разобрали 5 бетонных монолитных плит, вывезли более 850 тонн строительного мусора", - рассказали в Службе.

Также отмечается, что всего к ликвидации последствий вражеской атаки привлекались 382 спасателя и 117 единиц техники ГСЧС.

Кроме того, чрезвычайники показали фото с места проведения работ в Киеве после дроновой атаки 1 января.

Атака "Шахедов" на Киев в новогоднюю ночь

Ранее сообщалось, что 1 января ночью российские оккупанты запустили в сторону Киева ударные беспилотники типа "Шахед". В столице прозвучали взрывы, в городе работала ПВО.

Позже стало известно, что враг атаковал дронами-камикадзе центр столицы - "прилеты" были в Печерском районе, где также произошли пожары. В частности, в Киеве из-за удара "Шахедами" горела крыша корпуса Нацбанка.

Из-за вражеской атаки в Киеве пострадали 7 человек, еще два человека погибли. Выяснилось, что жертвами стали известный украинский нейробиолог Игорь Зима и его жена.

По словам спикера парламента Руслана Стефанчука, во время обстрела Киева 1 января были повреждены админздания Верховной Рады.

Подробнее о вражеской дроновую атаку на Киев в новогоднюю ночь, - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

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