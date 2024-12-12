Россия с утра атакует Украину дронами: над какими областями они сейчас
Фото: Россия с утра атакует Украину дронами (Getty Images)
Российская Федерация запустила беспилотники типа "Шахед" по территории Украины в четверг, 12 декабря. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
Заметим, что первая группа вражеских дронов была зафиксирована в Сумской области еще около 12:40 и с тех пор атака продолжается и в Украину заходят все новые и новые группы.
Сейчас, по данным Воздушных сил, дроны зафиксированы:
- в Сумской области, курс - западный/юго-западный;
- на северо-востоке и центре Полтавской области, курс - западный/юго-западный;
- на юге Черниговской области, курс - западный;
- на севере Черниговской области, курс - южный;
- на востоке Киевской области, курс - западный/юго-западный;
- на севере и востоке Черкасской области, курс - западный/юго-западный;
- на границе Харьковской и Донецкой областей, курс - юго-западный;
- на северо-востоке Днепропетровской области, курс - западный и юго-западный.
Где объявлена тревога
Воздушные тревоги в Украине
Напомним, что перед этим тревога сразу в нескольких областях объявлялась сегодня днем.
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