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Россия с утра атакует Украину дронами: над какими областями они сейчас

Украина, Четверг 12 декабря 2024 19:39
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Россия с утра атакует Украину дронами: над какими областями они сейчас Фото: Россия с утра атакует Украину дронами (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российская Федерация запустила беспилотники типа "Шахед" по территории Украины в четверг, 12 декабря. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Заметим, что первая группа вражеских дронов была зафиксирована в Сумской области еще около 12:40 и с тех пор атака продолжается и в Украину заходят все новые и новые группы.

Сейчас, по данным Воздушных сил, дроны зафиксированы:

  • в Сумской области, курс - западный/юго-западный;
  • на северо-востоке и центре Полтавской области, курс - западный/юго-западный;
  • на юге Черниговской области, курс - западный;
  • на севере Черниговской области, курс - южный;
  • на востоке Киевской области, курс - западный/юго-западный;
  • на севере и востоке Черкасской области, курс - западный/юго-западный;
  • на границе Харьковской и Донецкой областей, курс - юго-западный;
  • на северо-востоке Днепропетровской области, курс - западный и юго-западный.

Где объявлена тревога

Россия с утра атакует Украину дронами: над какими областями они сейчас

Воздушные тревоги в Украине

Напомним, что перед этим тревога сразу в нескольких областях объявлялась сегодня днем.

Также мы писали о том, почему РФ поставила "на паузу" ракетные атаки и каждую ночь бьет дронами.

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