Россия с утра атакует Украину дронами: над какими областями они сейчас

Российская Федерация запустила беспилотники типа "Шахед" по территории Украины в четверг, 12 декабря. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сейчас, по данным Воздушных сил, дроны зафиксированы:

Заметим, что первая группа вражеских дронов была зафиксирована в Сумской области еще около 12:40 и с тех пор атака продолжается и в Украину заходят все новые и новые группы.

Воздушные тревоги в Украине

Напомним, что перед этим тревога сразу в нескольких областях объявлялась сегодня днем.

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