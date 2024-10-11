ua en ru
Пт, 11 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В центре Киева водитель напал на женщину-инспектора по парковке (видео)

Киев, Пятница 11 октября 2024 12:38
UA EN RU
В центре Киева водитель напал на женщину-инспектора по парковке (видео) Фото: в центре Киева водитель Toyota Highlander напал на женщину-инспектора по парковке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В центре Киева водитель Toyota Highlander напал на женщину-инспектора по парковке. Он не только угрожал ей словесно, но и напал, ударив несколько раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"Инцидент произошел сегодня (11 октября, - ред), около 10:00, на ул. Пирогова, 9. В частности, инспектор по парковке сделала замечание водителю автомобиля Toyota Highlander за стоянку у проезда", - говорится в сообщении.

В свою очередь, водитель отказался перепарковаться, поэтому инспектор начала осуществлять фотофиксацию на камеру "АРМ-инспектор" для составления постановления об административном правонарушении.

"Водитель мешал работе инспектора, оскорблял ее, угрожал и совершил нападение на нее, нанеся несколько ударов по ногам и руке. На место оперативно вызвана полиция. Заявление о нападении уже рассматривает следственно-оперативная группа", - добавили в КГГА, отметив, что детали инцидента зафиксированы на бодикамеру женщины-инспектора.

Как сообщалось, в ночь на 19 сентября двое неизвестных напали на работника АЗС в Киеве. Мужчины избили работника станции из-за того, что кассир отказалась продать им алкоголь.

Кроме того, 18 сентября на одной из АЗС в Киеве неизвестный застрелил мужчину и скрылся. Позже полиция задержала подозреваемого.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
Новые правила. Как изменится мобилизация в Украине и будет ли "экономичекая бронь"
Новые правила. Как изменится мобилизация в Украине и будет ли "экономичекая бронь"
DAILY
"Медики – лакомая цель для врага". Как экипаж медэвака 68 ОЕБр спасает жизни под Покровском
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Медики – лакомая цель для врага". Как экипаж медэвака 68 ОЕБр спасает жизни под Покровском