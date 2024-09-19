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Не смогли купить алкоголь. Двое парней напали на работника АЗС в Киеве (фото)

Киев, Четверг 19 сентября 2024 10:24
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Не смогли купить алкоголь. Двое парней напали на работника АЗС в Киеве (фото) Фото: двое парней напали на работника АЗС в Киеве 19 сентября (иллюстрация/Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 19 сентября двое неизвестных не смогли купить алкоголь на АЗС в Киеве. Поэтому напали на работника станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую горпрокуратуру.

"Около 2:00, во время комендантского часа в Киеве двое молодых людей 22 и 24 лет пришли на заправку на ул. Ивана Выговского купить алкоголь", - говорится в сообщении.

В какой-то момент один из подозреваемых ушел в магазин, где кассир объяснила ему, что алкоголь продают до 22:00, другой в это время на улице с палкой в ​​руках начал спор с оператором АЗС.

"Не приобретя алкоголь, его друг вышел из магазина на АЗС и уже вместе они начали наносить работнику заправки телесные повреждения руками, ногами и металлической палкой, с которой один из них пришел на заправку. В результате у заправщика закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга", - добавили в прокуратуре, отметив, что преступники разбили и мобильный телефон мужчины.

Кадры с места избиения работника заправки в Киеве (t.me/kyiv_pro_office)

Им сообщено о подозрении. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Убийство на АЗС в Киеве

Как сообщалось, 18 сентября на одной из АЗС в Киеве неизвестный застрелил мужчину и скрылся. Полиция задержала подозреваемого в убийстве.

Позже подозреваемому в убийстве на АЗС в Киеве объявили о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное.

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