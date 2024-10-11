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У центрі Києва водій напав на жінку-інспектора з паркування (відео)

Київ, П'ятниця 11 жовтня 2024 12:38
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У центрі Києва водій напав на жінку-інспектора з паркування (відео) Фото: в центрі Києва водій Toyota Highlander напав на жінку-інспектора з паркування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У центрі Києва водій Toyota Highlander напав на жінку-інспектора з паркування. Він не тільки погрожував їй словесно, а й напав, ударивши кілька разів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Інцидент стався сьогодні (11 жовтня, - ред), близько 10:00, на вул. Пирогова, 9. Зокрема, інспекторка з паркування зробила зауваження водію автівки Toyota Highlander за стоянку біля проїзду", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, водій відмовився перепаркуватися, тож інспекторка почала здійснювати фотофіксацію на камеру "АРМ-інспектор" для складання постанови про адміністративне правопорушення.

"Водій заважав роботі інспекторки, ображав її, погрожував і здійснив напад на неї, завдавши кілька ударів по ногах і руці. На місце оперативно викликано поліцію. Заяву про напад вже розглядає слідчо-оперативна група", - додали у КМДА, зазначивши, що деталі інциденту зафіксовані на бодікамеру інспекторки.

Як повідомлялося, вночі на 19 вересня двоє невідомих напали на працівника АЗС в Києві. Чоловіки побили працівника станції через те, що касир відмовилася продати їм алкоголь.

Крім того, 18 вересня на одній із АЗС у Києві невідомий застрелив чоловіка та втік. Пізніше поліція затримала підозрюваного.

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