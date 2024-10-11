У центрі Києва водій напав на жінку-інспектора з паркування (відео)

У центрі Києва водій Toyota Highlander напав на жінку-інспектора з паркування. Він не тільки погрожував їй словесно, а й напав, ударивши кілька разів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

"Інцидент стався сьогодні (11 жовтня, - ред), близько 10:00, на вул. Пирогова, 9. Зокрема, інспекторка з паркування зробила зауваження водію автівки Toyota Highlander за стоянку біля проїзду", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, водій відмовився перепаркуватися, тож інспекторка почала здійснювати фотофіксацію на камеру "АРМ-інспектор" для складання постанови про адміністративне правопорушення.

"Водій заважав роботі інспекторки, ображав її, погрожував і здійснив напад на неї, завдавши кілька ударів по ногах і руці. На місце оперативно викликано поліцію. Заяву про напад вже розглядає слідчо-оперативна група", - додали у КМДА, зазначивши, що деталі інциденту зафіксовані на бодікамеру інспекторки.