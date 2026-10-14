В центре Киева взорвался электрокар, ранен водитель

В Печерском районе Киева сегодня, 14 октября, взорвался электрокар. Водитель получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева в Facebook .

Правоохранители отметили, что уже устанавливают обстоятельства инцидента. Мужчину, который находился за рулем авто, госпитализировали.

"На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения, взрывотехники и другие профильные службы. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - уточнили в полиции.

Более подробных деталей полицейские не раскрывают.

Подрыв автомобилей в Одессе

Напомним, 28 июля в Одессе взорвался автомобиль, который принадлежал военному. В результате инцидента был ранен 49-летний водитель кроссовера.

Взрыв произошел сразу после того, как водитель завел двигатель и сдвинулся с места.

Вечером в тот же день в Одессе взорвался еще один автомобиль, в результате чего погиб водитель. Пассажир получила серьезные травмы.