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В центре Киева взорвался электрокар, ранен водитель

17:30 14.10.2026 Ср
1 мин
aimg Иван Носальский
В центре Киева взорвался электрокар, ранен водитель Фото: в Киеве взорвался автомобиль (facebook.com/UA.KyivPolice)
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В Печерском районе Киева сегодня, 14 октября, взорвался электрокар. Водитель получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева в Facebook.

Правоохранители отметили, что уже устанавливают обстоятельства инцидента. Мужчину, который находился за рулем авто, госпитализировали.

"На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения, взрывотехники и другие профильные службы. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - уточнили в полиции.

Более подробных деталей полицейские не раскрывают.

Подрыв автомобилей в Одессе

Напомним, 28 июля в Одессе взорвался автомобиль, который принадлежал военному. В результате инцидента был ранен 49-летний водитель кроссовера.

Взрыв произошел сразу после того, как водитель завел двигатель и сдвинулся с места.

Вечером в тот же день в Одессе взорвался еще один автомобиль, в результате чего погиб водитель. Пассажир получила серьезные травмы.

Уже 30 июля стало известно, что правоохранители задержали троих агентов российских спесцлужб, которые подорвали два автомобиля в Одессе за день.

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