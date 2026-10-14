В центре Киева взорвался электрокар, ранен водитель
В Печерском районе Киева сегодня, 14 октября, взорвался электрокар. Водитель получил ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева в Facebook.
Правоохранители отметили, что уже устанавливают обстоятельства инцидента. Мужчину, который находился за рулем авто, госпитализировали.
"На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения, взрывотехники и другие профильные службы. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - уточнили в полиции.
Более подробных деталей полицейские не раскрывают.
Подрыв автомобилей в Одессе
Напомним, 28 июля в Одессе взорвался автомобиль, который принадлежал военному. В результате инцидента был ранен 49-летний водитель кроссовера.
Взрыв произошел сразу после того, как водитель завел двигатель и сдвинулся с места.
Вечером в тот же день в Одессе взорвался еще один автомобиль, в результате чего погиб водитель. Пассажир получила серьезные травмы.
Уже 30 июля стало известно, что правоохранители задержали троих агентов российских спесцлужб, которые подорвали два автомобиля в Одессе за день.