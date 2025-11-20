В центре Киева вспыхнула квартира: могла взорваться зарядная станция (фото)

Напомним, ранее мы рассказывали о взрыве в офисном помещении в Ивано-Франковске. Тогда причиной чрезвычайной ситуации стала именно зарядная станция, пострадали люди.

Кроме того, мы объясняли, как в Киеве 6-летний мальчик устроил пожар в гипермаркете (и какое наказание светит его родителям).

Читайте также, сколько сейчас стоят зарядные станции и павербанки в Украине.