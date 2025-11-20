RU

Общество Образование Деньги Изменения

В центре Киева вспыхнула квартира: могла взорваться зарядная станция (фото)

В центре Киева вспыхнул пожар в одной из квартир многоэтажки (фото: facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 20 ноября, в центре Киева вспыхнул пожар в квартире многоэтажки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве в Facebook.

Что известно о пожаре и спасении людей

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 11:39 четверга, 20 ноября.

Уточняется, что чрезвычайное происшествие произошло на Кудрявском спуске в Шевченковском районе Киева.

Пожар произошел почти в центре столицы (фото: facebook.com/DSNSKyiv)

Прибыв на место происшествия спасатели установили, что пожар возник в одной из квартир на четвертом этаже одиннадцатиэтажного жилого дома.

Спасатели во время работы (фото: facebook.com/DSNSKyiv)

В ходе тушения пожара из соседней квартиры были спасены два человека:

  • взрослый;
  • ребенок.

Спасать от опасности пришлось даже животное (фото: facebook.com/DSNSKyiv)

Согласно информации ГСЧС, пожар был ликвидирован в 12:39 на площади 40 кв. м.

В результате пожара пострадала не только квартира (фото: facebook.com/DSNSKyiv)

"Предварительно, возгорание произошло из-за взрыва зарядной станции. Окончательную причину возникновения события будут устанавливать правоохранители", - рассказали украинцам.

Публикация ГСЧС (скриншот: facebook.com/DSNSKyiv)

Напомним, ранее мы рассказывали о взрыве в офисном помещении в Ивано-Франковске. Тогда причиной чрезвычайной ситуации стала именно зарядная станция, пострадали люди.

Кроме того, мы объясняли, как в Киеве 6-летний мальчик устроил пожар в гипермаркете (и какое наказание светит его родителям).

Читайте также, сколько сейчас стоят зарядные станции и павербанки в Украине.

КиевГСЧСЭлектроэнергияПожарОтключения светаКвартирыСпасателиЗарядка