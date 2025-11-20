В центре Киева вспыхнула квартира: могла взорваться зарядная станция (фото)

Сегодня, 20 ноября, в центре Киева вспыхнул пожар в квартире многоэтажки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве в Facebook.
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 11:39 четверга, 20 ноября.
Уточняется, что чрезвычайное происшествие произошло на Кудрявском спуске в Шевченковском районе Киева.
Прибыв на место происшествия спасатели установили, что пожар возник в одной из квартир на четвертом этаже одиннадцатиэтажного жилого дома.
В ходе тушения пожара из соседней квартиры были спасены два человека:
Согласно информации ГСЧС, пожар был ликвидирован в 12:39 на площади 40 кв. м.
"Предварительно, возгорание произошло из-за взрыва зарядной станции. Окончательную причину возникновения события будут устанавливать правоохранители", - рассказали украинцам.
