В Киеве ограничивают движение на одном из мостов: когда и куда водителям лучше не ехать
В Киеве с 26 по 28 октября ограничат движение транспорта на мосту Метро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Когда и как именно ограничат движение на мосту Метро
В КГГА рассказали, что об ограничении движения предупреждает КК "Киевавтодор".
Так, движение транспорта на первой полосе моста Метро ограничат в направлении с левого на правый берег столицы:
- с 5 часов утра субботы, 26 октября
- до 7 часов утра понедельника, 28 октября
Уточняется, что подобные изменения связаны с ремонтом асфальтобетонного покрытия моста.
"Коммунальная корпорация приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать ограничения при планировании маршрута", - добавили в городской государственной администрации.
Кроме того, для удобства водителей, была опубликована соответствующая схема.
Схема ограничения движения (инфографика: kyivcity.gov.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали о частичном ограничении движения транспорта по Северному мосту столицы. Тогда речь шла также о проведении ремонтных работ проезжей части (первой и второй полос).
В "Киевавтодоре" объясняли: согласно результатам специального обследования, Северный мост не признан аварийным, поэтому все необходимые работы будут проводиться по предварительно разработанному и утвержденному проекту.
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