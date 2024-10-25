ua en ru
Пт, 25 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве ограничивают движение на одном из мостов: когда и куда водителям лучше не ехать

Пятница 25 октября 2024 12:58
UA EN RU
В Киеве ограничивают движение на одном из мостов: когда и куда водителям лучше не ехать Движение транспорта на мосту Метро ограничат с 26 по 28 октября (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Киеве с 26 по 28 октября ограничат движение транспорта на мосту Метро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Когда и как именно ограничат движение на мосту Метро

В КГГА рассказали, что об ограничении движения предупреждает КК "Киевавтодор".

Так, движение транспорта на первой полосе моста Метро ограничат в направлении с левого на правый берег столицы:

  • с 5 часов утра субботы, 26 октября
  • до 7 часов утра понедельника, 28 октября

Уточняется, что подобные изменения связаны с ремонтом асфальтобетонного покрытия моста.

"Коммунальная корпорация приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать ограничения при планировании маршрута", - добавили в городской государственной администрации.

Кроме того, для удобства водителей, была опубликована соответствующая схема.

В Киеве ограничивают движение на одном из мостов: когда и куда водителям лучше не ехать

Схема ограничения движения (инфографика: kyivcity.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали о частичном ограничении движения транспорта по Северному мосту столицы. Тогда речь шла также о проведении ремонтных работ проезжей части (первой и второй полос).

В "Киевавтодоре" объясняли: согласно результатам специального обследования, Северный мост не признан аварийным, поэтому все необходимые работы будут проводиться по предварительно разработанному и утвержденному проекту.

Читайте также, почему 13 октября в Киеве меняли маршрут некоторых автобусов и троллейбусов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Метро Ограничение движения Автомобильное движение
NEWS
Силы обороны поразили "Бук-М3" и уничтожили "Бук-М2" в Луганской области, - Генштаб
Силы обороны поразили "Бук-М3" и уничтожили "Бук-М2" в Луганской области, - Генштаб
DAILY
Европа или Россия. Чего ждать от парламентских выборов в Грузии и возможна ли революция
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа или Россия. Чего ждать от парламентских выборов в Грузии и возможна ли революция