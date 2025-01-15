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В центре Киева начался масштабный пожар на электрической подстанции

Иллюстративное фото: в центре Киева начался масштабный пожар 15 января (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Утром среды, 15 января, в центре Киева произошел масштабный пожар. Пылает электрическая подстанция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По данным КГГА, пожар произошел на подстанции, которая расположена на улице Крещатик. Отмечается, что соответствующие службы работают на месте.

Сейчас ожидается бригада ДТЭК для получения допуска к тушению.

По состоянию на 08:10 о пострадавших не сообщалось.

Стоит заметить, что сейчас в ряде областей Украины действуют экстренные отключения света из-за масштабной ракетной атаки Российской Федерацией.

Ранее мы писали о том, что 9 ноября в Днепровском районе Киева произошел пожар в многоэтажке. Пострадала женщина.

Также смертельный пожар произошел в селе Хотяновка, там в огне погибли два человека.

Кроме того, 17 октября в Киеве произошел пожар в одной из многоэтажек в центре города.

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