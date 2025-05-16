В центре Киева выставили полицейский патруль с оружием: что случилось
Глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко сообщил, что в центре столицы выставлены правоохранители. Речь идет о Патрульной полиции с оружием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы КГВА в Facebook.
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По словам Ткаченко, с сегодняшнего дня (16 мая) с самого утра Патрульная полиция Киева с оружием выставлена на Майдане Независимости.
Он отметил, что речь идет о "защите памяти и сохранении уважения" - охране Народного Мемориала Памяти.
"Первое, что мы делаем оперативно", - уточнил чиновник и добавил к своему посту соответствующее фото.
Правоохранители на Майдане в Киеве (фото: facebook.com/timurtkachenko)
Глава КГГА подчеркнул, что это - исключительно функция обеспечения общественного порядка.
"Но мы полностью учитываем важность локации, ее реальный статус. О дальнейших шагах буду сообщать", - подытожил он.
Публикация Ткаченко (скриншот: facebook.com/timurtkachenko)
Напомним, вчера, 15 мая, в центре Киева женщина совершила хулиганские действия на Аллее Героев - разбросала цветы и повредила фото погибших защитников, установленные на клумбе. После этого ее доставили в отделение полиции.
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