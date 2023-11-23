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В центре Киева на одной из улиц перекрыли движение: прорвало трубопровод

Киев, Четверг 23 ноября 2023 22:08
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В центре Киева на одной из улиц перекрыли движение: прорвало трубопровод Фото: в центре Киева на одной из улиц перекрыли движение (t.me/kyivpatrol)
Автор: Иван Носальский

В центре Киева сегодня, 23 ноября, вечером перекрыли движение на улице Большой Васильковской. Там прорвало трубопровод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева в Telegram.

Как отмечают правоохранители, движение на Большой Васильковской полностью перекрыли от станции метро “Дворец Украина” до станции метро “Олимпийская”.

Помимо прорыва трубопровода, там также есть вероятность падения электроопоры.

Полицейские призывают учитывать эту информацию во время планирования маршрута поездки.

Плохая погода в Киеве

Напомним, в Киеве уже несколько дней подряд наблюдается ухудшение погоды. В частности, в столице выпал снег и резко понизилась температура.

В связи с этим движение автомобилей было усложнено. Также в столице зафиксировали ряд ДТП.

Ранее полицейские давали советы украинским водителям на фоне ухудшения погодных условий.

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