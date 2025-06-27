В центре Киева ограничат движение на День Конституции: когда именно

День Конституции

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что День Конституции - это государственный праздник, который ежегодно отмечают в честь принятия Основного закона страны.

28 июня - это официально нерабочий день, но во время действия военного положения такая норма не применяется.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.