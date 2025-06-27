RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В центре Киева ограничат движение на День Конституции: когда именно

Иллюстративное фото: в Киеве перекроют центр (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве в День Конституции, 28 июня, утром ограничат движение транспорта. Центр столицы перекроют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.

"28 июня с 6:00 до 12:00 в центре столицы будут временно ограничивать движение транспорта", - отметили в КГГА. 

В ведомстве объяснили, что такие меры связаны с проведением мероприятий в Шевченковском районе. 

При этом 28 июня запретят парковку авто на некоторых участках дорог. 

В КГГА предупредили, что также внесены изменения в маршруты троллейбусов № 6, 16, 18: 

  • маршрут №6 будет курсировать от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";
  • маршруты № 16, 18 - от ул. Мрии и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.
 

Фото: изменения в маршруты троллейбусов (kyivcity.gov.ua)

День Конституции

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что День Конституции - это государственный праздник, который ежегодно отмечают в честь принятия Основного закона страны.

28 июня - это официально нерабочий день, но во время действия военного положения такая норма не применяется.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевКонституция