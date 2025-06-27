У центрі Києва обмежать рух на День Конституції: коли саме

День Конституції

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що День Конституції - це державне свято, яке щорічно відзначають на честь прийняття Основного закону країни.

28 червня - це офіційно неробочий день, але під час дії воєнного стану така норма не застосовується.

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