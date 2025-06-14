День Конституции: будет ли дополнительный выходной в 2025 году

В 2025 году День Конституции Украины приходится на субботу - 28 июня. Это государственный праздник, который ежегодно отмечают в честь принятия Основного закона страны.

РБК-Украина рассказывает, будет ли у украинцев дополнительный выходной в понедельник, 30 июня.

Является ли День Конституции официальным выходным

Да, 28 июня - это официально нерабочий день, предусмотренный статьей 73 Кодекса законов о труде Украины. Даже если праздник выпадает на субботу или воскресенье, он не теряет своего статуса как государственный.

Однако сам по себе выходной в этот день ничего не меняет для большинства украинцев, ведь суббота и так является нерабочей для многих категорий работников.

Будет ли перенос выходного на понедельник

В мирное время такой перенос предусмотрен законодательством. Согласно статье 67 КЗоТ, если праздничный день совпадает с выходным (субботой или воскресеньем), следующий после него рабочий день должен быть выходным. То есть в нашем случае - понедельник, 30 июня.

Но во время действия военного положения в Украине эта норма не применяется. Это четко указано в законе № 2136-IX "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Он временно отменяет действие положений о праздничных и нерабочих днях, включая автоматический перенос выходных.

Конституция Украины (фото: Википедия)

Как будут работать украинцы 30 июня

Таким образом, понедельник, 30 июня 2025 года, не будет официальным дополнительным выходным днем. Этот день остается обычным рабочим.

В то же время работодатель имеет право самостоятельно принять решение о предоставлении выходного - например, в рамках внутреннего графика, коллективного договора или приказа по компании.

В государственном секторе (например, для госслужащих или работников органов местного самоуправления) такие решения обычно принимаются отдельными распоряжениями Кабинета Министров. По состоянию на июнь такой документ по 30 июня не обнародован.

Что делать работникам

Гражданам стоит заранее узнать о графике своей работы на последнюю неделю июня. Если работодатель не объявит дополнительный выходной, 30 июня будет обычным рабочим днем.

Также рекомендуется уточнять график работы банков, почтовых отделений, госучреждений и медицинских учреждений - особенно тем, кто планирует путешествия или решение важных дел в этот период.