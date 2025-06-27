В центре Киева ограничат движение на День Конституции: когда именно
В Киеве в День Конституции, 28 июня, утром ограничат движение транспорта. Центр столицы перекроют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.
"28 июня с 6:00 до 12:00 в центре столицы будут временно ограничивать движение транспорта", - отметили в КГГА.
В ведомстве объяснили, что такие меры связаны с проведением мероприятий в Шевченковском районе.
При этом 28 июня запретят парковку авто на некоторых участках дорог.
В КГГА предупредили, что также внесены изменения в маршруты троллейбусов № 6, 16, 18:
- маршрут №6 будет курсировать от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";
- маршруты № 16, 18 - от ул. Мрии и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.
Фото: изменения в маршруты троллейбусов (kyivcity.gov.ua)
День Конституции
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что День Конституции - это государственный праздник, который ежегодно отмечают в честь принятия Основного закона страны.
28 июня - это официально нерабочий день, но во время действия военного положения такая норма не применяется.
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