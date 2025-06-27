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В центре Киева ограничат движение на День Конституции: когда именно

Киев, Пятница 27 июня 2025 21:29
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В центре Киева ограничат движение на День Конституции: когда именно Иллюстративное фото: в Киеве перекроют центр (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве в День Конституции, 28 июня, утром ограничат движение транспорта. Центр столицы перекроют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.

"28 июня с 6:00 до 12:00 в центре столицы будут временно ограничивать движение транспорта", - отметили в КГГА.

В ведомстве объяснили, что такие меры связаны с проведением мероприятий в Шевченковском районе.

При этом 28 июня запретят парковку авто на некоторых участках дорог.

В КГГА предупредили, что также внесены изменения в маршруты троллейбусов № 6, 16, 18:

  • маршрут №6 будет курсировать от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";
  • маршруты № 16, 18 - от ул. Мрии и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Фото: изменения в маршруты троллейбусов (kyivcity.gov.ua)

День Конституции

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что День Конституции - это государственный праздник, который ежегодно отмечают в честь принятия Основного закона страны.

28 июня - это официально нерабочий день, но во время действия военного положения такая норма не применяется.

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