В центре Киева ограничат движение на День Конституции: когда именно

В Киеве в День Конституции, 28 июня, утром ограничат движение транспорта. Центр столицы перекроют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram .

В КГГА предупредили, что также внесены изменения в маршруты троллейбусов № 6, 16, 18:

При этом 28 июня запретят парковку авто на некоторых участках дорог.

В ведомстве объяснили, что такие меры связаны с проведением мероприятий в Шевченковском районе.

"28 июня с 6:00 до 12:00 в центре столицы будут временно ограничивать движение транспорта", - отметили в КГГА.

День Конституции

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что День Конституции - это государственный праздник, который ежегодно отмечают в честь принятия Основного закона страны.

28 июня - это официально нерабочий день, но во время действия военного положения такая норма не применяется.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.