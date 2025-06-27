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У центрі Києва обмежать рух на День Конституції: коли саме

Київ, П'ятниця 27 червня 2025 21:29
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У центрі Києва обмежать рух на День Конституції: коли саме Ілюстративне фото: у Києві перекриють центр (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві в День Конституції, 28 червня, вранці обмежать рух транспорту. Центр столиці перекриють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram.

"28 червня з 6:00 до 12:00 у центрі столиці тимчасово обмежуватимуть рух транспорту", - зазначили в КМДА.

У відомстві пояснили, що такі заходи пов'язані з проведенням заходів у Шевченківському районі.

При цьому 28 червня заборонять паркування авто на деяких ділянках доріг.

У КМДА попередили, що також внесено зміни до маршрутів тролейбусів № 6, 16, 18:

  • маршрут №6 курсуватиме від Мінського масиву до ст. м. "Лук'янівська";
  • маршрути № 16, 18 - від вул. Мрії та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Фото: зміни до маршрутів тролейбусів (kyivcity.gov.ua)

День Конституції

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що День Конституції - це державне свято, яке щорічно відзначають на честь прийняття Основного закону країни.

28 червня - це офіційно неробочий день, але під час дії воєнного стану така норма не застосовується.

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