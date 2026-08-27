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Главная » Новости » Война в Украине

Россия второй раз за день атаковала Киев дронами

12:28 27.08.2026 Чт
1 мин
На столицу летят БПЛА
aimg Елена Чупровская
Россия второй раз за день атаковала Киев дронами Фото: РФ атакует столицу дронами (Getty Images)
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Россия во второй раз за день атаковала Киев дронами. В столице слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА и Воздушные Силы ВСУ .

"Киев работает ПВО. Просим находиться в укрытиях до объявления отбоя воздушной тревоги", - говорится в заявлении.

В Воздушных силах отчитываются о движении дронов в направлении столицы.

"Реактивные БПЛА в р-не. Броваров, Боярки, Дымера и Большой Дымерки", - сообщили накануне.

Напомним, взрывы в Киеве слышны еще с ночи. Россия атаковала столицу и область. Поврежденные дома, гражданская инфраструктура, в области под атаку снова попали склады.

Атака продолжилась и утром. В столице были слышны взрывы. Дым видели вблизи стадиона имени Валерия Лобановского.

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