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В центре Киева дрон упал на дорогу, есть пострадавший

13:03 27.08.2026 Чт
2 мин
Враг продолжает атаковать столицу еще с ночи с небольшими перерывами
aimg Елена Чупровская
В центре Киева дрон упал на дорогу, есть пострадавший Фото: в Киеве дрон упал на дорогу (Getty Images)
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В центральной части Киева беспилотник упал на проезжую часть дороги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"В Голосеевском районе, в центральной части города, БПЛА упал на проезжую часть дороги", - сказал Кличко.

По предварительной информации, пострадал один человек. Подробности о состоянии его здоровья уточняются.

Обновлено.

"Также в Голосеевском районе произошло возгорание нежилого здания. Службы работают над ликвидацией последствий", - говорится в заявлении КМВА.

Двоих пострадавших в результате атаки БПЛА на столицу медики госпитализировали.

Обстрелы Киева 27 августа

Ночью 27 августа Россия атаковала Киев и область. Обломки сбитых целей рухнули в Подольском и Шевченковском районах, под ударом также оказались склады вблизи города.

Утром атака продолжалась. В Голосеевском районе вспыхнул автомобиль из-за вражеского удара, пожар впоследствии ликвидировали. Тем временем в Печерском районе повредило здание спортивного комплекса.

Как сообщало РБК-Украина, в соцсетях писали о прямом попадании дрона в район стадиона "Динамо". Киевляне публиковали кадры дыма, поднимавшегося над спорткомплексом.

Около полудня Россия атаковала Киев дронами уже второй раз за день. В столице снова раздались взрывы, в небе над городом работала противовоздушная оборона.

А чуть раньше Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских беспилотников в направлении Броваров, Боярки, Дымера и Большой Дымерки.

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