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У центрі Києва дрон впав на дорогу, є постраждалий

13:03 27.08.2026 Чт
2 хв
Ворог продовжує атакувати столицю ще з ночі з невеликими перервами
aimg Олена Чупровська
У центрі Києва дрон впав на дорогу, є постраждалий Фото: у Києві дрон впав на дорогу (Getty Images)
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У центральній частині Києва безпілотник впав на проїжджу частину дороги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

"У Голосіївському районі, в центральній частині міста, БпЛА впав на проїжджу частину дороги," - сказав Кличко.

За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Подробиці щодо стану його здоров'я уточнюються.

Оновлено.

"Також у Голосіївському районі сталося загоряння нежитлової будівлі. Служби працюють над ліквідацією наслідків", - йдеться у заяві КМВА.

Двох постраждалих внаслідок атаки БпЛА на столицю медики госпіталізували.

Обстріли Києва 27 серпня

Уночі 27 серпня Росія атакувала Київ та область. Уламки збитих цілей впали у Подільському та Шевченківському районах, під ударом також опинилися склади поблизу міста.

Вранці атака тривала. У Голосіївському районі спалахнув автомобіль через ворожий удар, пожежу згодом ліквідували. Тим часом у Печерському районі пошкодило будівлю спортивного комплексу.

Як повідомляло РБК-Україна, у соцмережах писали про пряме влучання дрона в район стадіону "Динамо". Кияни публікували кадри диму, що здіймався над спорткомплексом.

Близько полудня Росія атакувала Київ дронами вже вдруге за день. У столиці знову пролунали вибухи, у небі над містом працювала протиповітряна оборона.

А трохи раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих безпілотників у напрямку Броварів, Боярки, Димера та Великої Димерки.

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