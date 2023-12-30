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В центре Харькова "прилет" в жилой дом, есть пострадавшие

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупанты нанесли удар по жилому дому в центре Харькова. Сейчас известно о восьми пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram и полиции Харьковской области в Telegram.

"Прилет в жилой дом в центре города. Серьезные разрушения, пожар. Информация о пострадавших уточняется. Есть еще разрушения гражданской инфраструктуры", - заявил Терехов. 

При этом в областной полиции сообщают, что из-за российской атаки получили ранения по меньшей мере четыре человека. 

На месте работают все профильные службы: медики, спасатели, правоохранители.

Обновлено. 

Глава ОГА Олег Синегубов сообщил о восьми пострадавших. 

"На эту минуту медики оказывают помощь 8 пострадавшим, все госпитализированы, 4 человека - состояние среднее, 4 - в легком состоянии", - заявил он. 

Он добавил, что в результате российского удара есть повреждения гражданской инфраструктуры: лечебного учреждения, многоквартирных жилых домов, магазинов и других общественных мест, транспорта.

Обстрел Харькова

В субботу вечером, 30 декабря, в Харькове раздались взрывы. При этом в месте временно было приостановлено движение метрополитена.

Глава ОВА Олег Синегубов сообщал о шести взрывах в Харькове.

Ракетный обстрел Украины в ночь на 29 декабря

Ночью, 29 декабря, враг прибег к самой массированной атаке против Украины. Сначала террористы атаковали "Шахедами", в общей сложности выпустив 36 БпЛА.

Также во время атаки враг запустил десятки ракет. Террористы применили против Украины 158 средств воздушного нападения. Противовоздушная оборона уничтожила 114 целей.

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