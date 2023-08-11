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В российской Калуге вспыхнул пожар на электростанции: пропал свет (видео)

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Россия, Пятница 11 августа 2023 08:58
В российской Калуге вспыхнул пожар на электростанции: пропал свет (видео) Фото: пожар в российской Калуге на электроподстанции произошел 11 августа (иллюстрация/росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

В российской Калуге вспыхнул пожар на электрической подстанции, расположенной на территории села Росва. Населенные пункты, подключенные к ней, остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram калужского губернатора Владислава Шапши.

"Сегодня утром в Калуге произошло возгорание на электрической подстанции на территории села Росва. Пожарные расчеты и аварийные службы работают на месте", - рассказал он.

По его словам, якобы пострадавших нет.

"Населенные пункты, подключенные к подстанции, остались без электричества", - добавил Шапша.

Позже он уточнил, что на данный момент возгорание на подстанции ликвидировано.

"Выведены из строя 2 трансформатора. Предварительная причина возгорания - попадание молнии", - написал он, опубликовав видео с места пожара.

Пожары в России

Пожары в России происходят довольно часто, в том числе и на электроподстанциях. Например, в июне российские власти заявили о якобы атаке на электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Курской области. Из-за этого в этом селе и в селе Теткино пропал свет, ранен рабочий. А в конце прошлого года близи Красноярска на одной из важнейших железнодорожных линий России неизвестные сожгли несколько электроподстанций.

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