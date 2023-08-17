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В российском Волгограде случился пожар на металлургическом заводе (видео)

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Волгоград, Четверг 17 августа 2023 11:04
В российском Волгограде случился пожар на металлургическом заводе (видео) Фото: в российском Волгограде случился пожар на металлургическом заводе (t.me/mchs34)
Автор: Елизавета Драбкина

В Краснооктябрьском районе Волгограда случился пожар на территории металлургического завода "Красный октябрь" 17 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA и МЧС России по Волгоградской области.

Сообщается, что внутри отдельностоящего бетонного здания загорелось трансформаторное масло на площади 50 кв.м. При этом угрозы распространения огня нет.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Пожары в России

Пожары в России происходят довольно часто. Они случаются как в приграничных областях, так и в отдаленных регионах.

Так, например, 11 августа в Калуге вспыхнул пожар на электрической подстанции. Населенные пункты, подключенные к ней, остались без света.

Ранее в Одинцово Московской области произошел сильный пожар на складе пивной продукции.

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Российская Федерация Волгоград Пожар
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