На Полтавщине мужчина внезапно открыл огонь по полицейским

В парке Лубен местный житель открыл огонь по правоохранителям во время проверки. В результате один из полицейских получил огнестрельное ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Полтавской области .

Что известно о чрезвычайном происшествии

Событие произошло 14 августа около 15:20 в Центральном парке культуры и отдыха в городе Лубны.

По данным правоохранителей, оперативники полиции отрабатывали информацию о преступлении и проверяли местного 39-летнего мужчину. Во время общения тот внезапно начал убегать и открыл стрельбу в сторону полицейских.

В результате нападения один из работников полиции при исполнении служебных обязанностей получил огнестрельное ранение. Раненому правоохранителю оказывают медицинскую помощь.

Задержание и угроза наказания

Нападавшего задержали на месте в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, а оружие, из которого он стрелял, изъяли.

По факту нападения на правоохранителя уже открыли уголовное производство.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 348 УК Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа).

Санкция статьи предусматривает от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненный срок.

Расследование продолжается, правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.