На Полтавщине мужчина внезапно открыл огонь по полицейским
В парке Лубен местный житель открыл огонь по правоохранителям во время проверки. В результате один из полицейских получил огнестрельное ранение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Полтавской области.
Что известно о чрезвычайном происшествии
Событие произошло 14 августа около 15:20 в Центральном парке культуры и отдыха в городе Лубны.
По данным правоохранителей, оперативники полиции отрабатывали информацию о преступлении и проверяли местного 39-летнего мужчину. Во время общения тот внезапно начал убегать и открыл стрельбу в сторону полицейских.
В результате нападения один из работников полиции при исполнении служебных обязанностей получил огнестрельное ранение. Раненому правоохранителю оказывают медицинскую помощь.
Задержание и угроза наказания
Нападавшего задержали на месте в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, а оружие, из которого он стрелял, изъяли.
По факту нападения на правоохранителя уже открыли уголовное производство.
Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 348 УК Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа).
Санкция статьи предусматривает от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненный срок.
Расследование продолжается, правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
Вооруженные инциденты в Украине
Напомним, что случаи применения огнестрельного и травматического оружия против гражданских и правоохранителей фиксируют в разных регионах страны.
В частности, в Кировоградской области мужчина открыл огонь по полицейским во время проверки документов. В результате нападения двое сотрудников полиции получили ранения, а стрелка задержали.
Похожий случай произошел и в Киевской области, где в центре Белой Церкви неизвестный ранил 18-летнего парня. Потерпевшего срочно госпитализировали, а злоумышленника объявили в розыск.
Кроме того, правоохранители работали над подобным преступлением в Галичине: во Львове мужчина устроил стрельбу и угрожал девушке. Полиции удалось разыскать и задержать фигуранта в считанные часы.