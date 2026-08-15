В центре Днепра "разборки" возле заведения переросли в стрельбу с ранеными

В центре Днепра возле одного из заведений произошла потасовка со стрельбой с участием группы мужчин и работников охраны. В результате конфликта травмы получили охранники и 24-летний мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Днепропетровской области .

Задержанным уже сообщили о подозрении в совершении хулиганства (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается.

Правоохранители задержали двоих подозреваемых - мужчин в возрасте 29 и 31 года. У них изъяли травматическое оружие.

Ранения и травмы получили работники охраны, а также 24-летний гражданский мужчина.

На улице злоумышленники открыли огонь в сторону представителей охранного агентства из травматических пистолетов.

В заведении между группой мужчин и охранниками возник конфликт, переросший в драку.

Событие произошло 14 августа около 22:45 на улице Магдебургского права в Шевченковском районе Днепра.

Случаи стрельбы в регионах Украины

Напомним, что это не первый случай применения оружия гражданским против правоохранителей или прохожих в регионах Украины за последнее время.

В частности, 14 августа в Полтавской области в парке города Лубны обычная проверка документов переросла в стрельбу. Местный житель внезапно открыл огонь по правоохранителям, в результате чего один из полицейских получил огнестрельное ранение.

Кроме того, 12 июля в центре Белой Церкви неизвестный открыл огонь и ранил юношу. 18-летний парень получил ранение, его срочно госпитализировали, а стрелка объявили в розыск.

Также в начале июля схожий инцидент произошел на западе страны - во Львове мужчина устроил стрельбу и угрожал девушке оружием. Полицейским удалось задержать злоумышленника в считанные часы.