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У центрі Дніпра "розбірки" біля закладу переросли у стрілянину з пораненими

20:35 15.08.2026 Сб
2 хв
Конфлікт спалахнув миттєво, а далі в хід пішла зброя
aimg Сергій Козачук
У центрі Дніпра "розбірки" біля закладу переросли у стрілянину з пораненими Фото: поліція затримала правопорушників в Дніпрі (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
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У центрі Дніпра біля одного із закладів сталася бійка зі стріляниною за участю групи чоловіків та працівників охорони. Внаслідок конфлікту травми отримали охоронці та 24-річний чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Дніпропетровської області.

Деталі інциденту

Подія сталася 14 серпня близько 22:45 на вулиці Магдебурзького права у Шевченківському районі Дніпра.

У закладі між групою чоловіків та охоронцями виник конфлікт, який переріс у бійку.

На вулиці зловмисники відкрили вогонь у бік представників охоронного агентства з травматичних пістолетів.

Поранення та травми отримали працівники охорони, а також 24-річний цивільний чоловік.

Фото: поліція затримала правопорушників в Дніпрі (facebook.com/NationalPoliceDnipro)

Що загрожує затриманим

Співробітники кримінальної поліції встановили всіх учасників події та розшукали причетних.

Правоохоронці затримали двох підозрюваних - чоловіків віком 29 та 31 рік. У них вилучили травматичну зброю.

Затриманим уже повідомили про підозру у вчиненні хуліганства (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.

Випадки стрілянини в регіонах України

Нагадаємо, що це не перший випадок застосування зброї цивільними проти правоохоронців чи перехожих у регіонах України за останній час.

Зокрема, 14 серпня на Полтавщині у парку міста Лубни звичайна перевірка документів переросла у стрілянину. Місцевий житель раптово відкрив вогонь по правоохоронцях, внаслідок чого один із поліцейських дістав вогнепальне поранення.

Крім того, 12 липня у центрі Білої Церкви невідомий відкрив вогонь та поранив юнака. 18-річний хлопець отримав поранення, його терміново госпіталізували, а стрільця оголосили в розшук.

Також на початку липня схожий інцидент стався на заході країни -у Львові чоловік вчинив стрілянину та погрожував дівчині зброєю. Поліцейським вдалося затримати зловмисника за лічені години.

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