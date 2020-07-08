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Глобальне потепління найбільш вплинуло на два українських міста

Київ, Середа 08 липня 2020 оновлено 16:37
Глобальне потепління найбільш вплинуло на два українських міста
Фото: Поділ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Темпи глобального потепління різні в окремих частинах України

За останні 30 років найбільше потеплішало в Чернігові та Києві - на 1,6 градусів. Найменше глобальне потепління позначилося в Ужгороді, де потеплішало на 0,9 градусів.

Такі дані наводить Центральна геофізичної обсерваторія.

Крім того, за цей період зменшилася кількість опадів, а якщо враховувати збільшення випаровування через зростання температури повітря, то дефіцит зволоження України зростає.

За даними обсерваторії темпи глобального потепління в Україні загалом швидші, ніж у світі, оскільки Всесвітня метеорологічна організація вважає потепління за 30 років близьким до 1 градуса.

Кліматологи також публікують нові кліматичні норми температури повітря та опадів за період 1991-2020 років.

Глобальне потепління найбільш вплинуло на два українських міста

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, глобальне потепління в Україні йде швидше, ніж загалом у світі.

За прогнозом Укргідрометцентру, у липні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 20-25 градусів тепла, що на 1-2 градусів тепла вище середніх багаторічних значень.

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