У центрі Оттави невідомий відкрив стрілянину

Невідомий відкрив стрілянину після закриття барів і ресторанів в районі ринку, який розташований недалеко від комплексу будівель національного парламенту.

Прибулі на місце події правоохоронці виявили трьох осіб з вогнепальними пораненнями, вони були госпіталізовані. Пізніше ще дві людини звернулися за допомогою в лікарню.

Поліція з'ясовує, хто стріляв і чи є ще постраждалі. Інших подробиць не наводиться.

BREAKiNG: Emergency crews on the scene of an early morning shooting on York Street in the ByWard Market.



At least two people treated on the scene by paramedics - transported to hospital. #ottnews pic.twitter.com/bODd32kdeK