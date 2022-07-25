У Канаді чоловік влаштував масову стрілянину по бездомних. Є жертви
У канадській провінції Британська Колумбія невідомий чоловік влаштував масову стрілянину по бездомних. В результаті інциденту є жертви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що масова стрілянина сталася вранці в містечку Ленглі недалеко від Ванкувера. Місцева влада оголосила надзвичайну ситуацію.
Представник Королівської кінної поліції Канади заявив, що в результаті стрілянини є кілька жертв. Однак не уточнив, скільки осіб було поранено, а скільки загинуло. За його словами, жертвами стали бездомні, і на думку поліцію, напад був цілеспрямованим.
Підозрюваний був описаний як білий чоловік у комбінезоні та камуфляжній футболці. На даний момент його затримали.
Нагадаємо, до цього великий інцидент з масовою стріляниною в Канаді стався в 2022 році. Тіла жертв знаходили в радіусі 50 кілометрів, тоді загинули не менше 22 осіб. Це була найкривавіша розправа за всю історію Канади.
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