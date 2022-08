В центре Оттавы неизвестный открыл стрельбу

Неизвестный открыл стрельбу после закрытия баров и ресторанов в районе рынка, который расположен недалеко от комплекса зданий национального парламента.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили трех человек с огнестрельными ранениями, они были госпитализированы. Позднее еще два человека обратились за помощью в больницу.

Полиция выясняет, кто стрелял и есть ли еще пострадавшие. Других подробностей не приводится.

BREAKiNG: Emergency crews on the scene of an early morning shooting on York Street in the ByWard Market.



At least two people treated on the scene by paramedics - transported to hospital. #ottnews pic.twitter.com/bODd32kdeK