Стрілянина у Канаді: кількість загиблих зросла до 22

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Серед 22 загиблих через стрілянину 17-річна особа

Через стрілянину в Канаді у провінції Нова Шотландія кількість загиблих збільшилась до 22 осіб. Про це повідомляє прес-служба Королівської канадської кінної поліції.

Як повідомляється, серед 22 загиблих, через стрілянину, померла 17-річна особа. Також поранення дістали двоє людей, у тому числі один поліцейський, яких госпіталізували до лікарні.

Як зазначається, тіла жертв виявили у 16 локаціях п’яти населених пунктів у радіусі 50 км від місця першого нападу. Більшість жертв були знайомі зі стрільцем, який загинув від ран, отриманих у перестрілці з правоохоронцями.

Ця стрілянина стала найкривавішою за всю історію Канади.

Нагадаємо, у місті Портапик в канадській провінції Нова Шотландія, 51-річний Габріел Уортман увечері 18 квітня відкрив вогонь по людях. Стрільця затримали через кілька годин.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що кількість загиблих в результаті найстрашнішою масової стрільби в історії Канади зросло до 19 осіб, включаючи поліцейського. Винуватець стрілянини також мертвий.