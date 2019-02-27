В центрі Малі стався вибух, є загиблі

В результаті вибуху загинули 17 осіб

В городе Дианкабо в центре Мали сегодня, 27 февраля, произошел взрыв, в результате чего погибли минимум 17 мирных жителей и еще 15 получили ранения. Об этом заявили местные власти, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщается, взрыв произошел в небольшом городе Дианкабо в центре Мали.

Отмечается, что взрыв вызвало "устройство, закрепленное на теле мужчины, который ранее был застрелен".

Ранее в Сирии автобус, который перевозил рабочих, подорвался на мине, оставленной боевиками "Исламского государства", в результате чего погибли несколько десятков людей.

Также сообщалось, что в Колумбии неизвестные устроили подрыв нефтепровода государственной нефтяной компании Ecopetrol.

Также ранее на колумбийском трубопроводе Трансандино произошел взрыв, который вызвал утечку нефти вблизи границы с Эквадором.