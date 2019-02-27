В центрі Малі стався вибух, є загиблі

В результаті вибуху загинули 17 осіб
В городе Дианкабо в центре Мали сегодня, 27 февраля, произошел взрыв, в результате чего погибли минимум 17 мирных жителей и еще 15 получили ранения. Об этом заявили местные власти, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.
Как сообщается, взрыв произошел в небольшом городе Дианкабо в центре Мали.
Отмечается, что взрыв вызвало "устройство, закрепленное на теле мужчины, который ранее был застрелен".
Ранее в Сирии автобус, который перевозил рабочих, подорвался на мине, оставленной боевиками "Исламского государства", в результате чего погибли несколько десятков людей.
Также сообщалось, что в Колумбии неизвестные устроили подрыв нефтепровода государственной нефтяной компании Ecopetrol.
Также ранее на колумбийском трубопроводе Трансандино произошел взрыв, который вызвал утечку нефти вблизи границы с Эквадором.