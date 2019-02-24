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У Сирії автобус з цивільними підірвався на міні, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    24.02.2019 - 15:04
У Сирії автобус з цивільними підірвався на міні, є загиблі
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Жертвами вибуху стали кілька десятків людей

У Сирії автобус, який перевозив робітників, підірвався на міні залишеній бойовиками "Ісламської держави", в результаті чого загинули декілька десятків людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SANA.

Як повідомляється, вибух стався сьогодні, 24 лютого, неподалік міста Саламія у сирійській провінції Хама в центральній частині країни. В результаті вибуху загинули понад 20 осіб.

В той же час, Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини з посиланням на власні джерела заявив, що в результаті інциденту загинули щонайменше 18 осіб, ще кілька людей отримали поранення та перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, вчора на окупованій території Донецької області поблизу КПВВ "Оленівка" мікроавтобус, який перевозив цивільних, підірвався на міні, в результаті чого загинули 2 людини.

Як писало РБК-Україна, в сирійському Ідлібі стався подвійний теракт. Перший вибух стався після того, як підірвався замінований автомобіль в центральній частині міста. Після того, як на місце прибули машини швидкої допомоги, підірвався замінований мотоцикл.

Додамо, що Сирійські демократичні сили (SDF) за підтримки США звільнили останній оплот терористичної організації "Ісламська держава" в Сирії. В суботу, 16 лютого, SDF звільнили місто Багуз на східному березі річки Євфрат.

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