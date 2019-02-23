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У Колумбії підірвали нафтопровід

Новини » Надзвичайні події    23.02.2019 - 20:27
У Колумбії підірвали нафтопровід
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

В результаті інциденту ніхто не постраждав

В ніч на суботу, 23 лютого, у Колумбії невідомі влаштували підрив нафтопроводу державної нафтової компанії Ecopetrol. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, вибух на нафтопроводі стався у південній провінції Путумайо.

За даними представників компанії Ecopetrol, на момент вибуху нафтопровід не працював. Також невідомо коли пошкоджений нафтопровід повернуть в експлуатацію. В результаті вибуху ніхто не постарждав.

Крім того, компанія не має інформації, хто відповідальний на напад. Проте в компанії зазначили, що повстанці Національної визвольної армії регулярно влаштовують диверсії на нафтову інфраструктуру країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Колумбії Іван Дуке оголосив про припинення мирних переговорів з угрупуванням "Армія національного визволення" (ELN) через теракт у Боготі, який стався 17 січня.

Зазначимо, 17 січня у столиці Колумбії Боготі прогримів потужний вибух біля будівлі поліцейської академії. Вибухівка була закладена в автомобіль, який знаходився недалеко від академії.

Додамо, 19 січня на колумбійському трубопроводі Трансандіно стався вибух, який спричинив витік нафти поблизу кордону з Еквадором.

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