У центрі Києва проходить акція пам'яті Павла Шеремета

Сьогодні друга річниця з дня загибелі Павла Шеремета

У центрі Києва проходить акція на місці загибелі журналіста Павла Шеремета 20 липня 2016 року. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

На акції присутні друзі та колеги Шеремета, активісти, депутати Верховної ради, а також посол США в Україні Марі Йованович.

Фото: акція пам'яті Шеремета (РБК-Україна)

Нагадаємо, 1 липня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що слідство у справі Шеремета досі не просунулося.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля по дорозі на радіоефір. За версією слідства, вибуховий пристрій було закладено під днищем машини. На користь цієї версії свідчить оприлюднений відеозапис, на якому невідомі закладали вибухівку.

Пізніше з'явилися фото імовірних вбивць, після чого в Міністерстві внутрішніх справ України зв'язали вбивство Шеремета з наміром внести безлад в державний лад. Також неодноразово висловлювалися версії про причетність російських спецслужб.

У той же час, згідно з журналістським розслідуванням, в ніч перед вбивством за ним стежив Ігор Устименко, який в 2014 працював в СБУ, і бачив, як закладали вибухівку під автомобіль. Крім того, висловлювалися припущення про причетність до вбивства Павла Шеремета силових органів.