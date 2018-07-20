В центре Киева проходит акция памяти Павла Шеремета

Сегодня вторая годовщина со дня гибели Павла Шеремета

В центре Киева проходит акция на месте гибели журналиста Павла Шеремета 20 июля 2016 года. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

На акции присутствуют друзья и коллеги Шеремета, активисты, депутаты Верховной рады, а также посол США в Украине Мари Йованович.

Фото: акция памяти Шеремета (РБК-Украина)

Напомним, 1 июля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие по делу Шеремета до сих пор не продвинулось.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днищем машины. В пользу этой версии свидетельствует обнародованная видеозапись, на которой неизвестные закладывали взрывчатку.

Позже появились фото предполагаемых убийц, после чего в Министерстве внутренних дел Украины связали убийство Шеремета с намерением внести беспорядок в государственный строй. Также неоднократно высказывались версии о причастности российских спецслужб.

В то же время, согласно журналистскому расследованию, в ночь перед убийством за ним следил некий Игорь Устименко, который в 2014 работал в СБУ, и видел, как закладывали взрывчатку под автомобиль. Кроме того, высказывались предположения о причастности к убийству Павла Шеремета силовых органов.