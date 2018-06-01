Следствие по делу Окуевой и Шеремета не продвинулось, - Луценко

Убийство Амины Окуевой и других работников СБУ остаются без результатов досудебного следствия

Генеральный прокурор Укаины Юрий Луценко сообщил, что следствие не продвинулось в расследовании убийства добровольца АТО Амины Окуевой и журналиста Павла Шеремета. Об этом он в программе "Право на власть" на телеканале 1+1.

"К сожалению, следствие не имеет серьезного продвижения ни по одной из версий, которые сейчас тщательно прорабатываются. Убийство Амины Окуевой, убийство других работников СБУ. Они все еще остаются без результатов досудебного следствия", - заявил Луценко.

Как сообщалось ранее, Амина Окуева погибла 30 октября 2017 года в районе Глевахи Киевской области в результате расстрела автомобиля, в котором она находилась вместе с мужем Адамом Осмаевым.

По его словам, обстрел продолжался несколько секунд. Окуеву похоронили в Днепре.

Она была участницей антитеррористической операции на Донбассе.

Обвиняемый в покушении на экс-командира чеченского добровольческого батальона Адама Осмаева Артур Денисултанов считает возможным свой обмен на кого-то из арестованных в России украинцев. Он утверждает, что у следствия нет доказательств его вины в покушении на Осмаева. Денисултанов сообщил, что является жертвой Осмаева и Амины Окуевой.

