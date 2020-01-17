У Вінницькій обл. зіштовхнулися три автомобілі, є жертва

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ще четверо людей отримали поранення

У Вінницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої загинула людина та ще четверо постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Вінницької області.

Зазначається, що інформація про аварію в Немирівському районі поблизу села Озеро за участі трьох автомобілів надійшла о 14:20.

За попередньою інформацією слідства, водій автомобіля "Ауді" допустив виїзд на смугу зустрічного руху, внаслідок чого сталося зіткнення з ВАЗ-2110 та мікроавтобусом "Мерседес".

Внаслідок дорожньо-траспортної пригоди загинув водій ВАЗ-22110, з травмами різного ступеню важкості госпіталізовані четверо осіб , серед яких двоє пасажирів автомобіля "Ауді", по одному - з автомобілів ВАЗ -2110 та "Мерседес".

Відомо, що в автомобілі "Ауді", який рухався з Вінниці в напрямку Гайсина, їхали громадяни Ізраїлю.

Слідчо-оперативною групою поліції на місці події проведені першочергові слідчі дії, встановлюються усі обставини та причини ДТП.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Раніше повідомлялося, що у середу вранці, 15 січня, в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.

Нагадаємо, в Києві на вулиці Братиславській (Воскресенка) зіткнулися два автомобіля, в результаті дорожньо-транспортної пригоди є жертва.