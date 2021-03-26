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У центрі Києва завтра частково обмежать рух

Автор: РБК-Україна

У суботу, 27 березня, у Києві частково обмежать рух на Європейській площі. Так будуть проводитися ремонтні роботи.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так, з 9:00 до 16:00 на Європейській площі буде проводитися ремонт покриття з бруківки. Працівники будуть оновлювати ділянку поблизу готелю "Дніпро".

Наголошується, що роботи планується виконати протягом суботи, щоб якнайменше впливати на трафік.

Під час виконання ремонтних робіт рух буде частково обмежено.

Нагадаємо, на шляхопроводі на перетині Кільцевої дороги та проспекту Леся Курбаса у Києві розпочався ремонт. Рух транспорту буде частково обмежено до 30 квітня.

Крім того, у Києві частково обмежили рух по проспекту Степана Бандери через капітального ремонту. Обмеження діятиме до 31 серпня.

Додамо, що рух на Індустріальному мосту в Києві буде обмежено до 31 травня через капітального ремонту. Під час робіт рух буде частково обмежено на півтори смуги на обох частинах шляхопроводу.

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Новини України Київограничение движения
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