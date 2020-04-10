У центрі Києва закриють рух через ремонт

У центрі Києва перекриють рух автомобільного транспорту у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Київавтодору" у Facebook.

Повідомляється, що рух буде частково перекрито на вулиці Пушкінській з 08:00 11 квітня до 21:00 19 квітня.

Під час робіт рух по вулиці Пушкінській від вулиці Льва Толстого до Богдана Хмельницького буде перекрито. Однак, жителі Пушкінській, спецтранспорт і автомобілі, що використовуються для обслуговування зможуть заїжджати в ремонтну зону.

Об'їжджати перекриту ділянку можна буде:

вулиця Льва Толстого - вулиця Володимирська - вулиця Богдана Хмельницького;

вулиця Велика Васильківська - вулиця Хрещатик - вулиця Богдана Хмельницького;

Нагадаємо, з 1 квітня по 1 листопада на семи ділянках доріг Києва впроваджується максимально допустима швидкість руху транспортних засобів 80 км/год.

Крім того, у столиці частково обмежили рух на мосту Патона з-за масштабної реконструкції. Обмеження будуть діяти до 10 квітня.

Також на проспекті Степана Бандери частково обмежили рух у зв'язку з капітальним ремонтом. Обмеження діятимуть до 1 травня.