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"Коктейлі Молотова" і пістолет-кулемет: у жителя Харківської області виявили арсенал зброї

Новость на русском → Харків, Понеділок 19 квітня 2021 18:47
"Коктейлі Молотова" і пістолет-кулемет: у жителя Харківської області виявили арсенал зброї Фото: зброя, боєприпаси і вибухівку (hk.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Правоохоронці виявили у жителя Харківської області арсенал неоформленої зброї. В ході обшуку у чоловіка було вилучено "коктейлі Молотова", гранати, пістолет-кулемет, автомат АК-74, гранатомет.

Про це повідомила прес-служба головного управління Нацполіціі по Харківській області.

Відзначається, що в поліцію надійшла інформація про місцевого жителя, який зберігає у себе вдома зброю, боєприпаси та вибухівку. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

В ході перевірки інформації поліція провела обшук в будинку підозрюваного. У чоловіка правоохоронці виявили пістолети різних моделей, пістолет-кулемет, 7 гранат РГД-5, 2 гранати Ф-1, 5 пляшок "коктейлів Молотова", 5 глушників для зброї, близько 1000 патронів різного калібру, верстати для обробки металу, комплектуючі для виготовлення вибухових речовин.

Оперативники з'ясували, що місцевий житель купував зброю, деталі до нього і боєприпаси через Інтернет, і сам його збирав. Чоловік затриманий. Вирішується питання про повідомлення йому підозри і обрання запобіжного заходу. Йому загрожує до 7 років ув'язнення.

Фото: зброя, боєприпаси і вибухівку (hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, в березні в Україні викрили схему незаконної видачі дозволів на зброю. Співробітники Національної поліції і працівники дозвільної системи видавали дозволи за хабар.

Відзначимо, недавно Національна поліція розформувала дозвільну службу, яка видавала українцям дозволи на зброю. Причиною розформування стала масштабна корупція в службі.

Також повідомлялося, що правоохоронці планують перевірити всіх українських власників зброї на законність отримання дозволу.

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