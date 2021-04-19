"Коктейлі Молотова" і пістолет-кулемет: у жителя Харківської області виявили арсенал зброї

Правоохоронці виявили у жителя Харківської області арсенал неоформленої зброї . В ході обшуку у чоловіка було вилучено "коктейлі Молотова", гранати, пістолет-кулемет, автомат АК-74, гранатомет.

Відзначається, що в поліцію надійшла інформація про місцевого жителя, який зберігає у себе вдома зброю, боєприпаси та вибухівку. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

В ході перевірки інформації поліція провела обшук в будинку підозрюваного. У чоловіка правоохоронці виявили пістолети різних моделей, пістолет-кулемет, 7 гранат РГД-5, 2 гранати Ф-1, 5 пляшок "коктейлів Молотова", 5 глушників для зброї, близько 1000 патронів різного калібру, верстати для обробки металу, комплектуючі для виготовлення вибухових речовин.

Оперативники з'ясували, що місцевий житель купував зброю, деталі до нього і боєприпаси через Інтернет, і сам його збирав. Чоловік затриманий. Вирішується питання про повідомлення йому підозри і обрання запобіжного заходу. Йому загрожує до 7 років ув'язнення.

Фото: зброя, боєприпаси і вибухівку (hk.npu.gov.ua)