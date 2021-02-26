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На Донбасі виявили арсенал зброї диверсійної групи бойовиків

Новость на русском → Лисичанськ, П'ятниця 26 лютого 2021 14:50
На Донбасі виявили арсенал зброї диверсійної групи бойовиків Фото: схрон зброї (ssu.gov.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Служба безпеки України виявила в Луганській області арсенал зброї, боєприпасів і вибухівки. Дану зброю залишили представники диверсійної групи бойовиків, яка причетна до підривів в 2014 році об'єктів критичної інфраструктури на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зброю було закладено на території занедбаного захисної споруди колишнього заводу в Лисичанську. Серед зброї було виявлено протитанковий керований ракетний комплекс "Фагот" і реактивний піхотний вогнемет "Джміль" російського виробництва. Також були вилучені:

  • 5 реактивних протитанкових гранат РПГ-22 і РПГ-26;
  • понад 100 гранатометних пострілів;
  • 24 артилерійських снарядів;
  • майже 8 кілограмів тротилу;
  • більш кілограми пластиду;
  • 10 бойових гранат різних модифікацій;
  • 2 мінометні міни;
  • протипіхотна міна;
  • кумулятивний заряд;
  • 6 капсулів-детонаторів;
  • 2 димові шашки;
  • 17 запалів різних модифікацій;
  • 8000 патронів різних калібрів

"Виявлені засоби ураження направлені на експертизу. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України", - повідомили в СБУ.

Фото: схрон зброї (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, в грудні поблизу лінії розмежування виявила прихований арсенал зброї бойовиків.

Також РБК-Україна писало, що у Донецькій області восени виявили схрон з чотирма гранатометами.

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