У Херсонській області біля одного з військових об'єктів виявили вибухівку

Служба безпеки України виявила схованку з вибухівкою та електродетонаторами біля одного з військових об'єктів, дислокованих у Херсонській області. Виявлені засоби ураження направлено на експертизу.

Як повідомляється, зі схованки правоохоронці вилучили 12 тротилових шашок, майже 3 кілограми пластиду, чотири гранати "Ф-1" та "РГД-5" із запалами до них та електродетонатори.

"У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності", - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці перевіряють інформацію щодо незаконної доставки вилученої зброї з району операції Об'єднаних сил. Процесуальні дії проводилися спільно з Національною поліцією та Новокаховською місцевою прокуратурою.