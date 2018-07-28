У Києві сьогодні перекрито рух по 27 вулицях і площах

КМДА оприлюднила список вулиць, де перекриють рух 28 липня

У Києві в центрі міста протягом суботи, 28 липня, у зв’язку із заходами до 1030-річчя Хрещення Русі перекриватимуть рух. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

У зв’язку із заходами до 1030-річчя Хрещення Русі 28 липня у центрі міста буде тимчасово обмежено рух як для транспорту, так і для пішоходів. Також тимчасово буде закрито виїзд із дворів будинків, розташованих на вулиці Володимирській.

Загалом у центрі Києва перекриють 27 вулиць та площ:

вул. Володимирська (від перехрестя з вул. Саксаганського до перехрестя з вул. Великою Житомирською);

вул. Володимирський проїзд (повністю);

Михайлівська площа (повністю);

вул. Трьохсвятительська (від Михайлівської площі до Європейської площі);

б-р Тараса Шевченка (від перехрестя з вул. Симона Петлюри до Бессарабської площі);

вул. Леонтовича (повністю);

вул. Івана Франка (від перехрестя з б-ром Тараса Шевченка до перехрестя з вул. Богдана Хмельницького);

вул. Богдана Хмельницького (від перехрестя з вул. Пирогова до перехрестя з вул. Хрещатик);

вул. Ярославів Вал (від перехрестя з вул. Лисенка до перехрестя з вул. Володимирською);

вул. Прорізна (від перехрестя з вул. Хрещатик до перехрестя з вул. Володимирською);

вул. Золотоворітська (повністю);

вул. Рейтарська (від перехрестя з вул. Володимирською до перехрестя з вул. Стрілецькою);

вул. Малопідвальна (від перехрестя з вул. Володимирською до перехрестя з вул. Паторжинського);

вул. Ірининська від перехрестя з вул. Володимирською до перехрестя з вул. Паторжинського;

вул. Софіївська (від перехрестя з вул. Володимирською до перехрестя з пров. Михайлівським);

вул. А. Тарасової (повністю);

вул. Мала Житомирська (від перехрестя із Володимирським проїздом до перехрестя із пров. Михайлівським);

вул. Михайлівська (від перехрестя з вул. Хрещатик до Михайлівської площі);

вул. Костьольна (повністю);

вул. Велика Житомирська (від Михайлівської площі до Львівської площі);

вул. Терещенківська (від перехрестя з вул. Богдана Хмельницького до перехрестя з вул. Льва Толстого);

вул. Пушкінська (від перехрестя з вул. Прорізною до перехрестя з вул. Льва Толстого);

вул. Антоновича (від перехрестя з вул. Саксаганського до перехрестя з вул. Льва Толстого);

вул. Тарасівська (від перехрестя з вул. Саксаганського до перехрестя з вул. Льва Толстого);

вул. Паньківська (від перехрестя з вул. Саксаганського до перехрестя з вул. Льва Толстого);

вул. Льва Толстого (від перехрестя з вул. Саксаганського до площі Льва Толстого);

Андріївський узвіз (повністю).

Нагадаємо, 27 липня 2018, центральна частина Києва зупинилася у заторах у зв'язку з перекриттям частини доріг для підготовки до святкування 1030-річчя Хрещення Київської Русі.