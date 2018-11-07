У центрі Києва сьогодні перекриють рух через мітинги власників "евроблях"

Фото: евробляхи (РБК-Україна)

Перша частина активістів буде біля Міністерства інфраструктури, друга - біля Верховної ради

Власники автомобілів з іноземною реєстрацією мають намір провести акцію протесту під Верховною радою в Києві та заблокувати урядовий квартал, а власники автобусів і вантажівок проведуть мітинг біля Міністерства інфраструктури, заблокувавши проспект Перемоги. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на свої джерела.

Як повідомляється, акція протесту буде сьогодні, 7 листопада, в Києві. Перша частина активістів буде біля Міністерства інфраструктури.

"Там буде близько 300 автобусів, півсотні фур. Буде повністю перекритий проспект Перемоги. Ця акція розпочнеться о 7 ранку і закінчується близько 8:30. З 9 ранку розпочнеться акція протесту автомобілістів на єврономерах біля Верховної ради. Вони перекриють урядовий квартал", - повідомляє джерело РБК-Україна.

Планується, що в мітингу візьмуть участь від 10 до 30 тисяч машин.

Зазначимо, раніше профільний комітет парламенту з питань податкової та митної політики проголосував підтримати та рекомендувати Верховній раді розглянути на засіданні два законопроекти про податок на ввезення авто з іноземною реєстрацією.