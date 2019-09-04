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У Києві обмежать рух біля Вокзальної площі

Новини » Суспільство    04.09.2019 - 14:41
У Києві обмежать рух біля Вокзальної площі
Фото: Центральний ж/д вокзал (РБК-Україна)

Обмеження діятиме 7 вересня з 09:00 до 17:00

У Києві 7 вересня частково обмежать рух транспорту поблизу Вокзальній площі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється. обмеження діятиме 7 вересня з 09:00 до 17:00.

На проїзд від Вокзальної площі до вулиці Льва Толстого продовжать оновлювати покриття.

"Комунальна корпорація просить вибачення за незручності", - йдеться в повідомленні.

У Києві обмежать рух біля Вокзальної площіНагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з 10 вересня по 10 листопада на вулиці Круглоуніверситетській (від перетину з Крутому спуску до будинку № 12) тимчасово обмежать рух транспортних засобів із зайняттям проїзної частини та тротуару у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації.

Крім того, Україна залучить в 2019 році на ремонт доріг 5 млрд гривень коштів міжнародних фінансових організацій. З масштабних проектів планують капітальний ремонт дороги М-01 від Києва до транспортного вузла Кіпті в Чернігівській області, включаючи об'їзну дорогу міста Бровари.

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