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Перекриття руху та закриття метро: як буде працювати транспорт в Києві на Різдво

Новини » Суспільство     05.01.2020 - 13:53
Перекриття руху та закриття метро: як буде працювати транспорт в Києві на Різдво
Фото: Софійська площа (РБК-Україна)

На центральних станціях метро можливе обмеження на вхід для пасажирів

У Києві на Різдво, 7 січня, обмежать рух транспорту у центрі міста, а також можливі обмеження на вхід в центральні станції метро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

зокрема, 7 січня з 12 до 17 перекриють дорогу вздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської (від будинку № 23 на вулиці Софіївській до провулка Рильського). Також буде проходити Хода звіздарів на Софійській і Контрактовій площах.

У разі необхідності можливе тимчасове закриття на вхід для пасажирів станції метро "Золоті ворота", "Хрещатик", "Контрактова площа", "Поштова площа" та "Майдан Незалежності". На станції метро "Золоті ворота" всі ескалатори будуть працювати на підйом, щоб уникнути тисняви на платформі.

Крім цього, з 12 до 17 буде змінено маршрут руху тролейбусів № 6, 16, 18:

  • тролейбуси № 6 - від Мінського масиву ст. м. «Лук'янівська»;
  • тролейбуси № 16 - від вул. Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу;
  • тролейбуси № 18 - від вул. Сошенко до Повітрофлотського шляхопроводу.

Нагадаємо, на Різдво в Україні очікується мокрий сніг, температура повітря вночі опуститься до -9, вдень до +3.

Також повідомлялося, що органи ДСНС переведені на посилений режим несення служби на період різдвяних свят. З 4 по 8 січня для забезпечення реагування на можливі надзвичайні ситуації, пожежі та події в системі ДСНС на цілодобовому чергуванні будуть знаходитися близько 7 тисяч чоловік особового складу та 2 тисячі одиниць пожарноспасательной спеціальної техніки.

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